سرچ آپریشنز، 10غیر قانونی مقیم افغان باشندے گرفتار
اسلام آباد،راولپنڈی ( خصوصی رپورٹر،خبرنگار ) سی پی او کی ہدایت پر مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز کیے ۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق سرچ آپریشنز کے دوران 1487گھروں، 1011 دکانوں، 33 ہوٹلوں، 3ہاسٹلز اور مجموعی طور پر 2322 افراد کے کوائف کی جانچ پڑتال کی گئی۔ مختلف مقامات پر چیکنگ کے نتیجے میں 10غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس ٹیموں نے سرچ آپریشن کے دوران ایک سرائے ، چار بس و ٹرک اسٹینڈز اور متعدد کرایہ داروں کے کوائف کی بھی تصدیق کی۔ جن افراد نے کرایہ داری کا اندراج نہیں کروا رکھا تھا، ان کے خلاف 13 مقدمات درج کیے گئے ۔ ادھر اسلام آباد پولیس کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا کی نگرانی میں ایس پی صدر نے گرینڈ سرچ آپریشن کی براہ راست سپروائزن کی۔ آپریشن میں لیڈیز پولیس اور سی ٹی ڈی ٹیموں نے بھی حصہ لیا جبکہ نفری کو کارروائی سے قبل بریفنگ دی گئی۔ آپریشن کے دوران 320 افراد، 175 گھروں اور 23دکانوں کی چیکنگ کی گئی، جبکہ 52موٹر سائیکلوں اور 21گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا۔جانچ پڑتال کے دوران 17 مشکوک افراد کو مزید تفتیش کے لیے متعلقہ تھانوں میں منتقل کیا گیا۔