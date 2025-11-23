صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرچ آپریشنز، 10غیر قانونی مقیم افغان باشندے گرفتار

  • اسلام آباد
سرچ آپریشنز، 10غیر قانونی مقیم افغان باشندے گرفتار

1487گھروں، 1011دکانوں، 33ہوٹلوں، 3ہاسٹلز ،2322 افراد کی چیکنگ اسلام آباد میں 320افراد، 175گھروں،23دکانوں کی چیکنگ ،17تھانے منتقل

اسلام آباد،راولپنڈی ( خصوصی رپورٹر،خبرنگار ) سی پی او کی ہدایت پر مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز کیے ۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق سرچ آپریشنز کے دوران 1487گھروں، 1011 دکانوں، 33 ہوٹلوں، 3ہاسٹلز اور مجموعی طور پر 2322 افراد کے کوائف کی جانچ پڑتال کی گئی۔ مختلف مقامات پر چیکنگ کے نتیجے میں 10غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس ٹیموں نے سرچ آپریشن کے دوران ایک سرائے ، چار بس و ٹرک اسٹینڈز اور متعدد کرایہ داروں کے کوائف کی بھی تصدیق کی۔ جن افراد نے کرایہ داری کا اندراج نہیں کروا رکھا تھا، ان کے خلاف 13 مقدمات درج کیے گئے ۔ ادھر اسلام آباد پولیس کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا کی نگرانی میں ایس پی صدر نے گرینڈ سرچ آپریشن کی براہ راست سپروائزن کی۔ آپریشن میں لیڈیز پولیس اور سی ٹی ڈی ٹیموں نے بھی حصہ لیا جبکہ نفری کو کارروائی سے قبل بریفنگ دی گئی۔ آپریشن کے دوران 320 افراد، 175 گھروں اور 23دکانوں کی چیکنگ کی گئی، جبکہ 52موٹر سائیکلوں اور 21گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا۔جانچ پڑتال کے دوران 17 مشکوک افراد کو مزید تفتیش کے لیے متعلقہ تھانوں میں منتقل کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گوجرانوالہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈسکہ کا دورہ

گورنر فیصل کریم کنڈی کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت

وزیرآباد:تمام سکولوں میں سکیو رٹی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت

لائوڈ سپیکر کا استعمال ، خطیب گرفتار

دکاندار کی کمسن بچی سے چھیڑ چھاڑ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل