اسلام آباد ہائیکورٹ کو جی 10منتقل کیاجائے :ڈسٹرکٹ بار
بارکااجلاس ،ہائیکورٹ اور ضلعی عدلیہ کا ایک دوسرے کے قریب ہونا ضروری :اعلامیہڈسٹرکٹ بارکاخودکش دھماکہ میں شہید وکیل زبیر کے اہلخانہ کیلئے 20لاکھ امدادکااعلان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کی عمارت کی منتقلی کے معاملے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ بار کی جنرل باڈی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت بار کے صدر چودھری نعیم گجر نے کی جبکہ سیکرٹری عبدالعلیم بوٹو اور سابق عہدیداران بھی شریک ہوئے ،سابق سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار آصف تنبولی نے کہا کہ سائلین کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ہائیکورٹ کی عمارت کو منتقل کیا جانا چاہئے لیکن جب تک صدرہائیکورٹ بار واجد گیلانی اورسیکرٹری منظور ججہ کا دور ہے ، ہائیکورٹ کی عمارت منتقل نہیں ہو گی ،صدر اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نعیم گجر نے کہا کہ نوے فیصد وکلا چاہتے ہیں کہ ہائیکورٹ کو جی10 منتقل کیا جائے ، جنرل باڈی نے اجلاس کے ایجنڈے کی منظوری دے دی، قرارداد کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیکٹر جی 10میں منتقلی کی حمایت کثرتِ رائے سے کی گئی، اعلامیے میں کہا گیا کہ موجودہ ہائی کورٹ عمارت تک رسائی وکلا اور سائلین دونوں کے لیے انتہائی مشکل ہو چکی ہے ، جبکہ ہائی کورٹ اور ضلعی عدلیہ کا ایک دوسرے کے قریب ہونا انصاف تک بہتر رسائی کے لیے ضروری ہے ۔اجلاس میں حالیہ خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے وکیل زبیر اسلم گھمن کے لیے ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے 20 لاکھ روپے ، سابق چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی جانب سے 10 لاکھ روپے ، جبکہ گورنر پنجاب کی جانب سے بھی 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا۔