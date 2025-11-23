اسلام آباد ،نان کسٹم گاڑیوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز کرنیکا فیصلہ
منشیات کے خلاف جاری مہم ،غیر قانونی شہریوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کورآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، اجلاس میں ممبران وفاقی پولیس، رینجرز، کسٹمز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے افسران نے شرکت کی، اجلاس میں شہر بھر کی سکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال سمیت کچہری بم دھماکے کے بعد عدالتوں کی سکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایم ٹیگ اور ہاؤس ہولڈ سروے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ، اس موقع پر تمام اداروں کے مابین کورآرڈنیشن بڑھانے پر زور دیا گیا، یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ شہر میں نان کسٹم گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے گا،منشیات کے خلاف جاری مہم کو موثر انداز میں مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اجلاس میں غیر قانونی شہریوں کے خلاف کاروائیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گی۔