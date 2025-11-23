صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،نان کسٹم گاڑیوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز کرنیکا فیصلہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،نان کسٹم گاڑیوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز کرنیکا فیصلہ

منشیات کے خلاف جاری مہم ،غیر قانونی شہریوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کورآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، اجلاس میں ممبران وفاقی پولیس، رینجرز، کسٹمز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے افسران نے شرکت کی، اجلاس میں شہر بھر کی سکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال سمیت کچہری بم دھماکے کے بعد عدالتوں کی سکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایم ٹیگ اور ہاؤس ہولڈ سروے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ، اس موقع پر تمام اداروں کے مابین کورآرڈنیشن بڑھانے پر زور دیا گیا، یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ شہر میں نان کسٹم گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے گا،منشیات کے خلاف جاری مہم کو موثر انداز میں مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اجلاس میں غیر قانونی شہریوں کے خلاف کاروائیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گی۔

