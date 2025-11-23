صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں مصالحتی کمیٹی کے مرکزی دفتر کا قیام

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں مصالحتی کمیٹی کے مرکزی دفتر کا قیام

ڈی آئی جی کے دفتر میںافتتاح،مقصدشہریوں کو فوری اورموثرانصاف کی فراہمی ہے

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی کے خصوصی احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی کے دفتر میں مصالحتی کمیٹی کے مرکزی دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے ، افتتاحی تقریب میں ڈی آئی جی جواد طارق نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی، ڈی آئی جی نے کہا کہ شہریوں کو فوری اور مؤثر انصاف کی فراہمی مصالحتی کمیٹیوں کا بنیادی مقصد ہے ، ان مراکز کے قیام سے شہریوں کے باہمی تنازعات اور ذاتی نوعیت کے مسائل کا بروقت حل ممکن ہو سکے گا، جس سے عوام کو ریلیف اور قانونی عمل میں آسانی میسر آئے گی، ڈی آئی جی نے چیئرمین مصالحتی کمیٹی طیب نواز اور ممبران سے حلف بھی لیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح

برطانوی قونصلیٹ میں بادشاہ چارلس سوم کی سالگرہ کااستقبالیہ

تجاوزات کی مرتکب دکانیں سربمہر ہوں گی،کمشنر

محکمہ انجینئرنگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس

پارکنگ مافیا کی شہریوں سے من مانی فیس وصولی

نوجوان کی گمشدگی،تفتیشی حکام سے جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل