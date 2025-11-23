اسلام آباد میں مصالحتی کمیٹی کے مرکزی دفتر کا قیام
ڈی آئی جی کے دفتر میںافتتاح،مقصدشہریوں کو فوری اورموثرانصاف کی فراہمی ہے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی کے خصوصی احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی کے دفتر میں مصالحتی کمیٹی کے مرکزی دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے ، افتتاحی تقریب میں ڈی آئی جی جواد طارق نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی، ڈی آئی جی نے کہا کہ شہریوں کو فوری اور مؤثر انصاف کی فراہمی مصالحتی کمیٹیوں کا بنیادی مقصد ہے ، ان مراکز کے قیام سے شہریوں کے باہمی تنازعات اور ذاتی نوعیت کے مسائل کا بروقت حل ممکن ہو سکے گا، جس سے عوام کو ریلیف اور قانونی عمل میں آسانی میسر آئے گی، ڈی آئی جی نے چیئرمین مصالحتی کمیٹی طیب نواز اور ممبران سے حلف بھی لیا ۔