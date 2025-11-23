صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحولیاتی تبدیلی ، متاثرہ ممالک کی فوری امداد ضروری ،مصدق ملک

  • اسلام آباد
پاکستان ماحولیاتی انصاف،مالیاتی اصلاحات کیلئے مؤثر آواز بن کر ابھرا،عالمی ماہرین

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر) وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لئے فوری، قابلِ بھروسہ اور منصفانہ مالی تعاون، جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی اور عالمی سطح پر مضبوط شراکت داری ناگزیر ہو چکی ہے ۔ یہ مطالبہ انہوں نے اقوام متحدہ کے عالمی ماحولیاتی سربراہی اجلاس کے موقع پر وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی کی جانب سے منعقدہ تقریبات میں کیا۔وزارت کے ترجمان نے بتایا نے سیشنز میں متعدد ممالک کے مذاکرات کاروں، ترقیاتی اداروں، سائنس دانوں، تحقیقی ماہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ تقریبات پاکستان کے ماحولیاتی چیلنجز، موافقت کے تقاضوں، جاری اصلاحاتی اقدامات اور عالمی ماحولیاتی نظام میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کرنے کا موثر پلیٹ فارم ثابت ہوئیں۔ بین الاقوامی شرکاء نے کہا کہ پاکستان عالمی ماحولیاتی انصاف اور مالیاتی اصلاحات کے لئے مؤثر آواز بن کر ابھر رہا ہے اور ترقی پذیر ملکوں کی حمایت کے لئے عملی تجاویز پیش کر رہا ہے ۔

