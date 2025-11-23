پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا دورہ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے ڈی پی آئی ایلیمنٹری شاہدہ سہیل اور ایڈیشنل ڈی پی آئی بجٹس اینڈ پلاننگ چودھری امین کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا دورہ کیا۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی طارق محمود نے وفد کو ادارے کی کارکردگی، جاری منصوبوں اور خریداری کے شفاف عمل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ دونوں افسران نے ڈی ای اے ی کے شفاف نظام اور محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ معیاری اور منظم خریداری طلبہ کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔