ایک ہفتہ قبل قتل ہونیوالے فلور ملز ورکر کے 2 قاتل گرفتار

  • اسلام آباد
ایک ہفتہ قبل قتل ہونیوالے فلور ملز ورکر کے 2 قاتل گرفتار

راولپنڈی(خبر نگار) تھانہ صدر واہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ہفتہ قبل فلور ملز میں کام کرنے والے 20سالہ شہری کے اغواء اوراندھے قتل کا معمہ حل کرلیا۔۔۔

شہری کے قتل میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کرلیا،زیر حراست افراد نے خنجر کے وار اور پسٹل کے بٹ مار کر قتل کیا تھا،زیر حراست افراد نے شہری کو بہانے سے کھیتوں میں لے جا کر قتل کرکے لاش گہری کھائی میں پھینک دی تھی،زیر حراست افراد نے تفتیش میں انکشاف کیا کہ انہوں نے معمولی لڑائی جھگڑے کے رنج میں قتل کیا۔

