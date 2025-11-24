بھارہ کہو ، سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ،پولیس ناکام
2نقاب پوش مسلح ڈاکو پیز ا ڈیلیوری بوائے سے موٹرسائیکل چھین کر فرار
بھارہ کہو ( نمائندہ دنیا ) تھانہ بھارہ کہو کی حدود میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا سلسلہ عروج پر ،غریب پیزاڈیلیوری بوائے سے دو نقاب پوش ڈاکو اسلحہ کی نوک پر موٹر سائیکل چھین کر با آسانی فرار ہونے میں کامیاب، 15 پر کال بھی کام نہ آئی،ڈھوک موہری کا رہائشی مصور محلہ قاضی آباد سے آ رہا تھا، دیوار کے پیچھے چھپے دو نقاب پوش ڈاکوؤں نے روک لیا اور موٹر سائیکل چھین لیا ۔علاقہ میں چوری ڈکیتی اور سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جس سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے ۔