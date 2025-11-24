صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اٹک، شارٹ سرکٹ سے گھر میں آتشزدگی، ریسکیو فائر فائٹرز نے قابو پا لیا

اٹک (آن لائن) اٹک کے علاقہ محلہ کربلا، شارٹ سرکٹ سے گھر میں آتشزدگی، ریسکیو فائر فائٹرز نے قابو پا لیا۔

 تفصیلات کے مطابق محلہ کربلا میں واقع ایک گھر میں اچانک آگ بھڑک اُٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ریسکیو 1122 کی فائر وہیکلز اور عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا،ریسکیو فائر فائٹرز نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریباً 45 منٹ کی بھرپور فائر فائٹنگ آپریشن کے بعد آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا، جس کے نتیجے میں بڑے جانی و مالی نقصان سے محفوظ رکھا گیا۔

