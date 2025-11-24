صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
وفاقی دارالحکومت میں7روز میں 18ہزار 757گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگائے گئے

اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ، 7 روز میں مجموعی طور پر 18 ہزار 757 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگائے گئے۔

اتوار کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 10 پوائنٹس پر 3 ہزار 511 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگائے گئے ۔ انتظامیہ نے تمام شہریوں سے اپنی گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگوانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ مرحلے میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کو وفاقی دارالحکومت میں چلنے کی اجازت نہ ہوگی۔

