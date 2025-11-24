صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چکوال، نامعلوم موٹرسائیکل سوار خاتون کا گلا کاٹ کر زخمی حالت میں پھینک کر فرار

  • اسلام آباد
چکوال(این این آئی)تھانہ سٹی کے علاقہ جنوال ٹاؤن میں نامعلوم موٹرسائیکل سوار شادی شدہ خاتون کا گلا کاٹ کر زخمی حالت میں گھر کے باہر پھینک کر فرار ہوگئے۔

بیوہ خاتون ساجدہ نے تھانہ میں دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ وہ گھروں میں کام کاج کرکے بچوں کا گزارہ کرتی ہیں۔ گزشتہ رات 10بجے وہ اپنی بیٹی (ع) کے ہمراہ گھر میں تھیں ،ان کی بیٹی نے محلے میں اپنی ایک سہیلی کے گھر جانے کی اجازت لی کہ کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک موٹرسائیکل ان کے گھر کے باہر آکر رکا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ساجدہ پروین کے مطابق جب انہوں نے دروازہ کھولا تو موٹرسائیکل پر سوار دو نامعلوم افراد جنہیں وہ دوبارہ سامنے دیکھ کر شناخت کرسکتی ہیں، ان کی بیٹی کو شدید زخمی حالت میں گھر کے دروازے پر پھینک کر فرار ہوگئے ۔

 

