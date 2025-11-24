صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منگنی سے واپس جانیوالی بس پرفائرنگ،7سالہ بچی جاں بحق

  • اسلام آباد
منگنی سے ناراض ملزم منصور تقریب رکواناچاہتاتھا ،بچی حمدنورموقع پرچل بسیزخمی16سالہ طالبہ شیملہ ہسپتا ل داخل،ملزم فائرنگ کرتے فرار،مقدمہ درج

نوشہرہ (نمائندہ دنیا)منگنی کی تقریب کے بعد واپس جانے والی بس پر ملزم کی اندھا دھند فائرنگ سے 7سالہ بچی جاں بحق جبکہ 16سالہ طالبہ شدید زخمی ہوگئی۔پولیس کے مطابق ملزم منصور منگنی پر ناراض تھا اور تقریب رکوانے کی کوشش کررہا تھا،مقتولہ بچی حمد نور کے والد فضل احد نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ہم بھتیجے کی تقریب کے بعد رسالپور رشکی کے قریب خطاب کلے گاؤں سے نوشہرہ کلاں وزیرآباد بس پرجارہے تھے کہ ملزم منصور خان نے اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کردی ،جس سے میری سات سالہ بیٹی حمد نور موقع پرچل بسی جبکہ منگنی پرآئی مہمان لڑکی شیملہ شدید زخمی ہوگئی،بس میں سوار دیگر مہمان محفوظ رہے ،ملزم فائرنگ کرتاہوا فرار ہوگیا، تھانہ نوشہرہ کلاں میں ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرلیاگیا، پولیس گرفتاری کے لیے چھاپے ماررہی ہے ۔

