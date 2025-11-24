صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہلم ‘پولیس اور انتظامیہ کا آپریشن ‘5کنال سرکاری اراضی واگزار

  • اسلام آباد
اراضی پر قائم تمام پختہ ، غیر قانونی تعمیرات مکمل طور پر مسمار ،محکمہ جنگلات کے حوالے

جہلم (اے پی پی) وزیر اعلی پنجاب کے ویژن کے تحت سرکای جنگلات کی اراضی کو غیر قانونی قبضوں سے واگزار کرانے کے لیے ضلع جہلم میں مشتر کہ انسداد تجاوزات آپریشن کیا گیا۔ آپریشن ڈویژنل فاریسٹ آفیسر اور اسسٹنٹ کمشنر سوہاوہ کی نگرانی میں ہوا، کارروائی میں ضلعی انتظامیہ جہلم، جنگلات ڈویژن جہلم، ضلع پولیس جہلم اور پیرا فورس جہلم کے بھر پور اشتراک کیا۔ آپریشن کے نتیجے میں 5 کنال 5 مرلہ سرکاری جنگلاتی اراضی ، جو طویل عرصہ سے غیر قانونی قبضہ میں بھی، کامیابی سے واگزار کرائی گئی۔ اراضی پر قائم تمام پختہ اور غیر قانونی تعمیرات کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا اورزمین کو با ضابطہ طور پر محکمہ جنگلات کے حوالے کر دیا گیا۔ 

 

