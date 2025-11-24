اسلام آباد سرچ آپریشن‘ 235افراد کی ویر ی فکیشن ‘8افراد گرفتار
115گھروں کی تلاشی ، 28موٹرسائیکلز،31گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی
اسلام آباد (این این آئی)اسلام آباد میں صدر ڈویژن پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن میں آٹھ افراد کو گرفتار کرکے تھانے منتقل کردیا گیا، غیر قانونی مقیم ایک افغان باشندہ بھی پکڑا گیا۔اسلام آباد پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں 98 پولیس اہلکاروں کے ساتھ رینجرز کے 38 جوانوں نے بھی حصہ لیا،کارروائی کے دوران ایک سو پندرہ گھروں کی تلاشی لی گئی،مختلف مقامات پر مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی گئی۔آپریشن کے نتیجے میں 30 بور پسٹل برآمد ہوا جو تھانہ سمبل منتقل کر دیا گیا،ایک مشکوک موٹر سائیکل بھی کاغذات سمیت تحویل میں لی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران 28موٹر سائیکلز، 31گاڑیوں اور 235 افراد کی ویر ی فکیشن بھی کی گئی۔