  • اسلام آباد
اسلام آباد‘موٹر سائیکل چوری میں ملوث منظم گروہ کے دو ارکان گرفتار

ملزمان میں یوسف اور آریان شامل ، مسروقہ مو ٹر سائیکل ،پرزے بر آمد

اسلام آباد(این این آئی) اسلام آباد پولیس کا مو ٹر سائیکل چوری کی وارداتو ں میں ملوث ملزما ن کی گرفتاری اور جر ائم کے انسداد کیلئے بڑے پیما نے پر کر یک ڈاؤن جا ری ہے ، اس سلسلہ میں تھانہ بہارہ کہو پولیس ٹیم نے جدید تکنیکی اور انسانی ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتو ں میں ملو ث منظم گر وہ کے دو ارکان کو گرفتار کرلیا، گرفتار ملزمان کے قبضہ سے مسروقہ موٹرسائیکل اور پرزے بر آمد لئے گئے ،ملزمان کی شنا خت محمد یوسف اور آریان کے ناموں سے ہو ئی ہے ، گرفتارملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھا نہ بہارہ کہو اور ملحقہ علاقوں میں متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیاہے ،ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ، ڈی آئی جی اسلام آ باد محمد جو اد طارق نے کہا کہ اسلام آ باد میں موٹرسائیکل چوری اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کیخلاف بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی جارہی ہیں، جس کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت میں مو ٹر سائیکل چوری اور راہزنی کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے ۔

