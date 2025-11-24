صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساجد علی نقوی سے وفد کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال

  • اسلام آباد
ساجد علی نقوی سے وفد کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) قائدِ ملتِ جعفریہ ساجد علی نقوی سے اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شبیر حسن میثمی۔۔۔

 اسلامی تحریک پاکستان کے رکن گلگت بلتستان اسمبلی و چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایوب وزیری اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی نے ملاقات کی۔وفد نے قائدِ سے ان کے برادرِ نسبتی غفور حسین نقوی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، ملاقات میں گلگت بلتستان کی تازہ ترین سیاسی صورتِ حال، تنظیمی امور اور مختلف قومی و ملی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر