ساجد علی نقوی سے وفد کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) قائدِ ملتِ جعفریہ ساجد علی نقوی سے اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شبیر حسن میثمی۔۔۔
اسلامی تحریک پاکستان کے رکن گلگت بلتستان اسمبلی و چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایوب وزیری اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی نے ملاقات کی۔وفد نے قائدِ سے ان کے برادرِ نسبتی غفور حسین نقوی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، ملاقات میں گلگت بلتستان کی تازہ ترین سیاسی صورتِ حال، تنظیمی امور اور مختلف قومی و ملی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔