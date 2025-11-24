فیصلہ سازی کو بہتر بنانے کیلئے شفاف اور اخلاقی نظام ناگزیر ،سیکرٹری تعلیم
اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی سیکرٹری برائے تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت ندیم محبوب نے تعلیم کے شعبے میں ڈیٹا شیئرنگ کے لیے متوازن نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خبر دار کیا ہے کہ۔۔۔
اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن (پائی) اور ڈیٹا اینڈ ریسرچ ان ایجوکیشن - ریسرچ کنسورشیم (DARE-RC) کے مشترکہ طور پر منعقدہ پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کر رہے تھے۔ سیکرٹری تعلیم نے قومی تعلیمی ڈیٹا منظر نامے کو مضبوط بنانے میں پائی کی طرف سے پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیصلہ سازی کو بہتر بنانے کے لیے شفاف اور اخلاقی نظام ناگزیر ہیں۔