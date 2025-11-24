راولپنڈی ، 19 غیر قانونی افغان باشندے گرفتار
1278گھر،1143 دکانیں،42 ہوٹل، 5 ہاسٹل،2486افراد کی چیکنگ
راولپنڈی(خبر نگار ) راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز،سرچ آپریشنز میں 1278گھر،1143دکانیں،42ہوٹل، 5 ہاسٹل اور مجموعی طور پر 2486افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا،سرچ آپریشنز کے دوران 19غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا،سرچ آپریشنز کے دوران، 2کباڑخانے ،1 ہاسٹل،1بس/ ٹرک اسٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی،کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف4 مقدمات درج کیے گئے ،سرچ آپریشنز تھانہ پیرودھائی، گنجمنڈی، سٹی، وارث خان، بنی، نیوٹاؤن، صادق آباد، رتہ امرال، چونترہ، گوجرخان، دھمیال، روات، جاتلی، نصیرآباد، کینٹ اور ویسٹریج کے علاقوں میں کئے گئے ۔