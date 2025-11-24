صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرجا گھروں کی سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات

  • اسلام آباد
گرجا گھروں کی سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے شہر کے مختلف گرجا گھروں کی سکیورٹی کو مزید مثر بنانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔

اس مقصد کے لیے 400 سے زائد پولیس افسران و جوان سکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں جبکہ سینئر افسران موقع پر ڈیوٹی چیک کرنے اور اہلکاروں کو بریف کرنے میں مصروف ہیں۔ ترجمان کے مطابق گرجا گھروں کے گرد و نواح اور داخلی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے ۔ تھانوں کی موبائل ٹیمیں، ایلیٹ فورس اور ڈولفن فورس کی خصوصی ٹیمیں اہم مقامات پر مسلسل گشت کر رہی ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر