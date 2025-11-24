گرجا گھروں کی سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے شہر کے مختلف گرجا گھروں کی سکیورٹی کو مزید مثر بنانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔
اس مقصد کے لیے 400 سے زائد پولیس افسران و جوان سکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں جبکہ سینئر افسران موقع پر ڈیوٹی چیک کرنے اور اہلکاروں کو بریف کرنے میں مصروف ہیں۔ ترجمان کے مطابق گرجا گھروں کے گرد و نواح اور داخلی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے ۔ تھانوں کی موبائل ٹیمیں، ایلیٹ فورس اور ڈولفن فورس کی خصوصی ٹیمیں اہم مقامات پر مسلسل گشت کر رہی ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔