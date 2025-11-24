شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ، ایس ایس پی آپریشنز
گرجا گھروں کا دورہ ،سکیورٹی پر موجود اہلکاروں سے ملاقات ،ہدایت جاری
اسلام آباد(این این آئی)ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد قاضی علی رضا فیلڈ میں متحرک ہوگئے مختلف گرجا گھروں کا دورہ کرکے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا،سکیورٹی کے فرائض پر موجود پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات کرکے سکیورٹی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کیلئے ہدایت جاری کی۔ انہوں نے گرجا گھروں کے داخلی و خارجی راستوں، پارکنگ ایریاز اور اردگرد کے علاقوں میں تعینات نفری سمیت مجموعی سکیورٹی پلان کا بھی معائنہ کیا، ایس ایس پی آپریشنز نے گرجا گھروں کی انتظامیہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ اسلام آباد پولیس بلا تفریق شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لئے ہر وقت سرگرمِ عمل ہے ، انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ پولیس اسٹیشن یا پولیس ہیلپ لائن \"پکار- \"15پر دیں ۔ادھر ایس ایس پی آپریشنز نے اسلام آباد کی مصالحتی کمیٹی کے چیئرمین طیب نواز ملک سے ملاقات کی جس میں وفاقی دارالحکومت میں معمولی تنازعات کے حل کے لیے کمیٹی کے کردار کا جائزہ اور اس میں اضافہ کیا گیا۔