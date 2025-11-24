انتظامیہ کا ناروا رویہ ترک نہ ہوا تو احتجاج کرینگے، اجمل بلوچ
شاپر بیگ ، ڈینگی اور انکروچمنٹ پر جرمانے قابل مذمت ،ہمیں مجبور نہ کیا جائے
اسلام آباد ( اپنے رپورٹرسے) آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے افسران کا تاجروں اور دکانداروں کے ساتھ ناروا رویہ قابل مذمت ہے ۔ روزانہ کبھی شاپر بیگ کے نام پر کبھی ڈینگی کبھی انکروچمنٹ کے نام پر جرمانوں کے نام پر لاکھوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے فیک پرائس لسٹ کو آمدن کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے بھاری جرمانے معمول بن چکے ہیں جبکہ رسید مانگنے والوں کو ہتھکڑی لگا کر تھانے میں بند کر کے تذلیل کی جاتی ہے ۔ آئندہ کسی بھی مارکیٹ میں تاجروں کی تذلیل کی گئی تو بھر پور احتجاج کیا جائے گا شٹر ڈاؤن کر کے اسلام آباد کا ہر چوک بند کر دیں گے ۔ کئی بار کہا ہے کہ ڈی ایم اے اور فوڈ اتھارٹی کے درمیان لائسنس کا تنازع کا فیصلہ کیا جائے لیکن آج دن تک اس فیصلہ نہ ہو سکا ہے دیگر اداروں کے افسران اپنا رویہ تبدیل کریں۔