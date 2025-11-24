صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کی مری میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
درخواستوں پر فوری کارروائی ،انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

مری(نمائندہ دنیا)ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن بابر سرفراز الپا کا شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہمی کے لیے تھانہ مری میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا،کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر مری آغاظہیرعباس شیرازی،ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مری آصف امین اعوان،چیف ٹریفک آفیسر مری وسیم اختر،اسسٹنٹ کمشنرمری فیصل احمد،اے ایس پی /ایس ڈی پی او مری زمان علی، اے ایس پی / ایس ڈی پی او کوٹلی ستیاں اور دیگر افسران ضلعی افسران بھی موجودتھے ، آرپی او نے شہریوں کی شکایات سنیں اور متعلقہ افسران کو انہیں فوری حل کرنے کے احکامات جاری کئے شہریوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کر کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ۔

