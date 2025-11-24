آر پی او کی مری میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے
درخواستوں پر فوری کارروائی ،انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت
مری(نمائندہ دنیا)ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن بابر سرفراز الپا کا شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہمی کے لیے تھانہ مری میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا،کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر مری آغاظہیرعباس شیرازی،ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مری آصف امین اعوان،چیف ٹریفک آفیسر مری وسیم اختر،اسسٹنٹ کمشنرمری فیصل احمد،اے ایس پی /ایس ڈی پی او مری زمان علی، اے ایس پی / ایس ڈی پی او کوٹلی ستیاں اور دیگر افسران ضلعی افسران بھی موجودتھے ، آرپی او نے شہریوں کی شکایات سنیں اور متعلقہ افسران کو انہیں فوری حل کرنے کے احکامات جاری کئے شہریوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کر کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ۔