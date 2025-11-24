راولپنڈی‘ 165 ہائی پاور گرین ٹریکٹر کسانوں میں تقسیم
عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کیلئے کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی دینا چاہتے ہیں، طاہرہ اورنگزیب
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)محکمہ زراعت (توسیع) ضلع راولپنڈی کے زیرِ انتظام ہائی پاور گرین ٹریکٹر ڈسٹری بیوشن کی تقریب ہوئی ۔تقریب میں ضلع راولپنڈی کے کاشتکاروں کے لیے مختص 165 ہائی پاور گرین ٹریکٹروں کی چابیاں باقاعدہ طور پر مستحق اور قرعہ اندازی میں کامیاب کسانوں کے حوالے کی گئیں۔تقریب کی مہمان خصوصی طاہرہ اورنگزیب ممبر قومی اسمبلی تھیں ، طاہرہ اورنگزیب نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت پنجاب کی زرعی پالیسیوں کا مقصد صرف مشینری کی فراہمی نہیں بلکہ کسان کو معاشی طور پر مضبوط بنانا ہے ۔ کاشتکار پاکستان کی معیشت کے اصل معمار ہیں اور حکومت ان کی محنت کے اثرات سے بخوبی آگاہ ہے ۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسان جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو تاکہ عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکے ۔کاشتکاروں نے محکمہ زراعت کے شفاف نظام، مؤثر انتظامات اور بروقت سہولیات کی فراہمی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ حکومت مستقبل میں بھی ایسی سکیمیں جاری رکھے گی جو کسانوں کی معاشی بہتری اور صوبے کی زرعی ترقی میں بنیادی کردار ادا کر سکیں۔