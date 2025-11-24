حکومت تمام مکاتب فکر کیلئے گلدستہ اور نئی اُمید سحر ، فیصل ممتاز
لیپہ اور حویلی میں دانش سکولوں کی منظوری سے تعلیمی انقلاب کا آغاز ہو جائیگا
مظفرآباد(این این آئی)وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ 7 ارب روپے کی لاگت سے لیپہ اور حویلی میں دانش سکولوں کی منظوری سے تعلیمی انقلاب کا آغاز ہو جائے گا،وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا عوام کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں،رواداری ، شائستگی ،وضع داری، سیاسی برد باری ، مشاورت ، اعتماد سازی پیپلزپارٹی کی طویل جدوجہد جزو لاینفک ، میری حکومت معاشرے کے تمام مکاتب فکر کیلئے گلدستہ اور نئی اُمید سحر ہے ،لائن آف کنٹرول کے عوام نے بہادر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دفاع پاکستان ، تحریک آزادی کشمیر ، ریاستی تشخص ، قومی وقار کیلئے جانوں کے نذرانے پیش کیے ، 15 سالوں تک بھارتی گولہ باری کا دلیری سے مقابلہ کرنے والے علاقوں وادی لیپہ ، وادی نیلم ، فاروڈ کہوٹہ ، نکیال ، پونچھ سیکٹر کے عوام کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کر کے پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ بنائیں گے ، وزراء کرام تمام ضلعی ، تحصیل مقامات پر کھلی کچہریاں لگا کر عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے ،میں جلد لائن آف کنٹرول وادی لیپہ کا دورہ کر کے عوام کے مطالبات کو پورا کروں گا،ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پیپلزپارٹی آزادکشمیر کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات شوکت جاوید میر سے ایوان وزیراعظم میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔