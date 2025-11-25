صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر میڈیٹ امتحانات ،نقل کرتے ہوئے طالب علم رنگے ہاتھوں گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ تنویر اصغر نے امتحان انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول پارٹ ون کے سلسلے میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار بوائز سیٹلائٹ ٹاؤن ، گورنمنٹ اسلامیہ ہائیر سیکنڈری سکول نمبر1مری روڈ کے امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا۔

 سکیورٹی انتظامات، سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ، امیدواران کے بیٹھنے کے پلان اور امتحانی عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ امتحانی مرکز گورنمنٹ ہائی سکول کلرسیداں میں ایک امیدوار سمیع اللہ رولنمبر808966 نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جس کے خلاف موقع پر ہی کیس رجسٹر کر لیا گیا۔ 

 

