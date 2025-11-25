4اشتہاریوں سمیت 18جرائم پیشہ افراد گرفتار
ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت،اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،مقدمات درج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چار مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 18جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ما رگلہ، تر نو ل، کھنہ، سہا لہ، نیلو ر، بہا رہ کہو اورتھا نہ شہزاد ٹا ؤن پولیس نے 14ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 30گر ام آ ئس اور11 مختلف بور کے پستول اور دو رائفلیں معہ ایمونیشن برآمد کرلیں ،مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران چارمجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔