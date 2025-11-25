صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4اشتہاریوں سمیت 18جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت،اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چار مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 18جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ما رگلہ، تر نو ل، کھنہ، سہا لہ، نیلو ر، بہا رہ کہو اورتھا نہ شہزاد ٹا ؤن پولیس نے 14ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 30گر ام آ ئس اور11 مختلف بور کے پستول اور دو رائفلیں معہ ایمونیشن برآمد کرلیں ،مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران چارمجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔

 

