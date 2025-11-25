صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ عالمی مہم آج شروع ہوگی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16روزہ عالمی مہم آج شروع ہوگی جو 10دسمبر تک جاری رہے گی۔
اس موقع پر قومی کمیشن برائے وقارِ نسواں نے پاکستان کے جدید ترین ملٹی چینل جینڈر بیسڈ وائلنس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے آغاز کا اعلان کیا ہے ۔این سی ایس ڈبلیو نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد خواتین اور بچیوں کے لیے بہتر، محفوظ اور سروائیور-سینٹرڈ رپورٹنگ ذرائع کو مضبوط بنانا اور ملک میں ٹیکنالوجی کی بدولت بڑھتے ہوئے صنفی تشدد کو کم کرنا ہے ۔