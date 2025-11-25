صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ عالمی مہم آج شروع ہوگی

  • اسلام آباد
صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ عالمی مہم آج شروع ہوگی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16روزہ عالمی مہم آج شروع ہوگی جو 10دسمبر تک جاری رہے گی۔

 اس موقع پر قومی کمیشن برائے وقارِ نسواں نے پاکستان کے جدید ترین ملٹی چینل جینڈر بیسڈ وائلنس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے آغاز کا اعلان کیا ہے ۔این سی ایس ڈبلیو نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد خواتین اور بچیوں کے لیے بہتر، محفوظ اور سروائیور-سینٹرڈ رپورٹنگ ذرائع کو مضبوط بنانا اور ملک میں ٹیکنالوجی کی بدولت بڑھتے ہوئے صنفی تشدد کو کم کرنا ہے ۔ 

 

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

