صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جائیداد پر قبضہ ،پولیس، انتظامیہ کامشترکہ کوششوں پر اتفاق

  • اسلام آباد
جائیداد پر قبضہ ،پولیس، انتظامیہ کامشترکہ کوششوں پر اتفاق

پروٹیکشن آف ایمووایبل پراپرٹیز آرڈیننس بارے اجلاس ، ٹربیونل فیصلہ کریگا

راولپنڈی( خبر نگار ) پنجاب پروٹیکشن آف ایمووایبل پراپرٹیز آرڈیننس کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں اجلاس،سی پی اوسید ،ڈپٹی کمشنر ، ایس ایس پی آپریشنز، اے ڈی سی آر،ڈویژنل ایس پیز، اسسٹنٹ کمشنرکی شرکت، آرڈیننس کا مقصد جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کے معاملات کے فوری حل یاقانونی کاروائی کو یقینی بنانا ہے ،زبردستی، فراڈ، دھوکہ کسی بھی غیر قانونی طریقہ سے پراپرٹی پر قبضہ کے معاملات آرڈیننس کے ذریعے حل کیے جائیں گے ۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے مشترکہ ربط سے قبضہ اور پراپرٹی کے معاملات کو حل کیا جائے گا۔

سی پی او،ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی آپریشنز، اے ڈی سی آر،ڈویژنل ایس پیز، اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ڈی پی اوز ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کے ممبران ہوں گے ،ڈی آر سی میں فریقین کے مابین معاملات طے ہونے پر کمیٹی اپنی رپورٹ قانونی احکامات کے لیے ٹربیونل کو بھجوائے گی، ٹربیونل ڈسٹرکٹ یا ہائی کورٹ کے سابقہ ججز پر مشتمل ہوگا، ممبران 3سال کے لیے نوٹیفائی کیے جائیں گے ، درخواست سے حتمی فیصلہ تک کے مکمل پراسیس کا دورانیہ 90 دن سے زائد نہ ہوگا ،شہری اپنے پراپرٹی کے معاملات کے فوری اور منصفانہ حل کے لیے ڈپٹی کمشنر دفتر کے خصوصی سیل میں اپنی درخواستیں جمع کروائیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات کیخلاف آپریشنز، دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے الزامات

شہر کی ترقی، خو بصورتی کیلئے اقدامات کا آغاز کر دیا : کمشنر

ڈپٹی کمشنر نے سرکاری اداروں اور سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا

صو بائی وزیر بلدیات نے پسرور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا

بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

راہوالی : مسلم لیگ ن کے رہنماؤں کی بلال فاروق تارڑ کو بلامقابلہ کامیابی پر مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس