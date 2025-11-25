جائیداد پر قبضہ ،پولیس، انتظامیہ کامشترکہ کوششوں پر اتفاق
پروٹیکشن آف ایمووایبل پراپرٹیز آرڈیننس بارے اجلاس ، ٹربیونل فیصلہ کریگا
راولپنڈی( خبر نگار ) پنجاب پروٹیکشن آف ایمووایبل پراپرٹیز آرڈیننس کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں اجلاس،سی پی اوسید ،ڈپٹی کمشنر ، ایس ایس پی آپریشنز، اے ڈی سی آر،ڈویژنل ایس پیز، اسسٹنٹ کمشنرکی شرکت، آرڈیننس کا مقصد جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کے معاملات کے فوری حل یاقانونی کاروائی کو یقینی بنانا ہے ،زبردستی، فراڈ، دھوکہ کسی بھی غیر قانونی طریقہ سے پراپرٹی پر قبضہ کے معاملات آرڈیننس کے ذریعے حل کیے جائیں گے ۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے مشترکہ ربط سے قبضہ اور پراپرٹی کے معاملات کو حل کیا جائے گا۔
سی پی او،ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی آپریشنز، اے ڈی سی آر،ڈویژنل ایس پیز، اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ڈی پی اوز ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کے ممبران ہوں گے ،ڈی آر سی میں فریقین کے مابین معاملات طے ہونے پر کمیٹی اپنی رپورٹ قانونی احکامات کے لیے ٹربیونل کو بھجوائے گی، ٹربیونل ڈسٹرکٹ یا ہائی کورٹ کے سابقہ ججز پر مشتمل ہوگا، ممبران 3سال کے لیے نوٹیفائی کیے جائیں گے ، درخواست سے حتمی فیصلہ تک کے مکمل پراسیس کا دورانیہ 90 دن سے زائد نہ ہوگا ،شہری اپنے پراپرٹی کے معاملات کے فوری اور منصفانہ حل کے لیے ڈپٹی کمشنر دفتر کے خصوصی سیل میں اپنی درخواستیں جمع کروائیں۔