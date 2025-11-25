صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

24گھنٹے میں 18757گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگائے گئے

  • اسلام آباد
پریڈ گرائونڈ شکر پڑیاں اور نیشنل پریس کلب میں بھی سینٹرز قائم ،تعداد 12 ہوگئی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ مہم کے دوران اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے ہفتہ وار اعدادوشمار رپورٹ جاری کر دی، گزشتہ 7روز میں مجموعی طور پر18ہزار 757 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگائے گئے ہیں، گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 10پوائنٹس پر 3ہزار 511گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگائے گئے ۔ادھر اسلام پریڈ گرائونڈ شکر پڑیاں اور نیشنل پریس کلب ایف سکس میں مزید دو ایم ٹیگ کاونٹرز قا ئم کر دیئے گئے ہیں ۔ڈی جی ایکسائز کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایکسائز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے مختلف کاونٹرز کے دورے کئے جہاں شہریوں کو فراہم کی جانب سے والی خدمات کا جائزہ لیا گیا۔ 

 

