ایس ایس پی آپریشنز کا دورہ تھانہ بنی گالہ ریکارڈ چیک کیا ،شہریوں سے ملاقات
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز اسلام آبادقاضی علی رضا نے تھانہ بنی گا لہ کا دورہ کیا، ریکا رڈ سمیت فرنٹ ڈیسک اور حو الا ت کا معائنہ کیااور حو الا ت میں بند ملزمان کا ڈیٹا بھی چیک کیا۔۔۔
ایس ایس پی نے شہر یو ں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل دریا فت کئے ،انہوں نے متعلقہ افسران کو شہریوں کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لئے احکا ما ت بھی جا ری کئے ، تمام افسران کو ہد ایا ت جاری کر تے ہو ئے کہا کہ وہ تھا نے میں آ نے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔، خصوصا بزرگ شہر یو ں، عورتو ں اور بچوں کے سا تھ نا روا سلوک یاغیر مناسب رویہ ہر گز برداشت نہیں کیاجا ئے گا ۔