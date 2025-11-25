صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کا دورہ تھانہ بنی گالہ ریکارڈ چیک کیا ،شہریوں سے ملاقات

  • اسلام آباد
ایس ایس پی آپریشنز کا دورہ تھانہ بنی گالہ ریکارڈ چیک کیا ،شہریوں سے ملاقات

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز اسلام آبادقاضی علی رضا نے تھانہ بنی گا لہ کا دورہ کیا، ریکا رڈ سمیت فرنٹ ڈیسک اور حو الا ت کا معائنہ کیااور حو الا ت میں بند ملزمان کا ڈیٹا بھی چیک کیا۔۔۔

 ایس ایس پی نے شہر یو ں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل دریا فت کئے ،انہوں نے متعلقہ افسران کو شہریوں کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لئے احکا ما ت بھی جا ری کئے ، تمام افسران کو ہد ایا ت جاری کر تے ہو ئے کہا کہ وہ تھا نے میں آ نے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔، خصوصا بزرگ شہر یو ں، عورتو ں اور بچوں کے سا تھ نا روا سلوک یاغیر مناسب رویہ ہر گز برداشت نہیں کیاجا ئے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات کیخلاف آپریشنز، دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے الزامات

شہر کی ترقی، خو بصورتی کیلئے اقدامات کا آغاز کر دیا : کمشنر

ڈپٹی کمشنر نے سرکاری اداروں اور سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا

صو بائی وزیر بلدیات نے پسرور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا

بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

راہوالی : مسلم لیگ ن کے رہنماؤں کی بلال فاروق تارڑ کو بلامقابلہ کامیابی پر مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس