راولپنڈی ،8غیر قانونی مقیم افغان باشند ے گرفتار

  • اسلام آباد
مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز ،گھروں ،دکانوں ،اڈوں کی چیکنگ اسلام آباد میں108گھروں، 34گاڑیو ں کی چیکنگ ،17افراد تھانے منتقل

 اسلام آباد،راولپنڈی( خصوصی رپورٹر،خبر نگار) راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز،سرچ آپریشنز میں 913 گھر،758د کانیں،32ہوٹل،3ہاسٹل اور مجموعی طور پر 1714 افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا،سرچ آپریشنز کے دوران 8غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا، سرچ آپریشنز کے دوران، 3کباڑخا نے ،2 ہاسٹل،1بس، ٹرک سٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی،کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف 9 مقدمات درج کیے گئے۔

سرچ آپریشنز تھانہ نصیر آباد،صدر واہ، پیرودھائی ،گنجمنڈی ،سٹی،وارث خان،بنی،نیو ٹاؤن،صادق آباد، رتہ امرال، چونترہ،مندرہ اورصدر بیرونی کے علاقوں میں کیے گئے ۔اسلام آباد پولیس نے تھانہ انڈسٹر یل ایر یا، تھا نہ سیکر ٹر یٹ اور تھا نہ رمنا کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 418افراد،108 گھروں، 38دکا نیں، سات ہا سٹلز، 10ہو ٹلز، 34گاڑیوں اور101 موٹر سائیکلو ں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 17 مشکوک افراد کوتھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ 

 

 

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

