راولپنڈی ،8غیر قانونی مقیم افغان باشند ے گرفتار
مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز ،گھروں ،دکانوں ،اڈوں کی چیکنگ اسلام آباد میں108گھروں، 34گاڑیو ں کی چیکنگ ،17افراد تھانے منتقل
اسلام آباد،راولپنڈی( خصوصی رپورٹر،خبر نگار) راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز،سرچ آپریشنز میں 913 گھر،758د کانیں،32ہوٹل،3ہاسٹل اور مجموعی طور پر 1714 افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا،سرچ آپریشنز کے دوران 8غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا، سرچ آپریشنز کے دوران، 3کباڑخا نے ،2 ہاسٹل،1بس، ٹرک سٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی،کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف 9 مقدمات درج کیے گئے۔
سرچ آپریشنز تھانہ نصیر آباد،صدر واہ، پیرودھائی ،گنجمنڈی ،سٹی،وارث خان،بنی،نیو ٹاؤن،صادق آباد، رتہ امرال، چونترہ،مندرہ اورصدر بیرونی کے علاقوں میں کیے گئے ۔اسلام آباد پولیس نے تھانہ انڈسٹر یل ایر یا، تھا نہ سیکر ٹر یٹ اور تھا نہ رمنا کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 418افراد،108 گھروں، 38دکا نیں، سات ہا سٹلز، 10ہو ٹلز، 34گاڑیوں اور101 موٹر سائیکلو ں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 17 مشکوک افراد کوتھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔