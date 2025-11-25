صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی استحکام کیلئے قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ،نیئر بخاری

  اسلام آباد
ملکی استحکام کیلئے قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ،نیئر بخاری

کینٹ سے سابق امیداوار دانش ممریز،ذیشان ولایت ساتھیوں سمیت پی پی میں شامل

اسلام آباد ،راولپنڈی (سٹاف رپورٹر ، نیوز رپور ٹر) پیپلزپار ٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل نیئربخاری نے کہا ہے کہ نیئر بخاری نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ایٹمی طاقت اور بے نظیر بھٹو شہید کے ایٹمی میزائل پروگرام سے وطن محفوظ ہے ، افواج پاکستان نے ہندوستان کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی ملکی استحکام کیلئے قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے ۔ طاقتور جمہوری نظام میں آئین کی بالادستی ہوتی ہے ۔پیپلز پارٹی قیادت نے قومی مسائل و معاملات ہمیشہ ڈائیلاگ اور مفاہمت سے حل کئے۔

ایک جماعت سیاسی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتی ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے چکلالہ کینٹ حلقہ ون سے سابق امیدوار ملک دانش ممریز اور جماعت اسلامی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ذیشان ولایت کی درجنوں ساتھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شمولیت کے اعلان پر گفتگو کر تے ہوئے کیا ۔ نئے شامل ہونے والوں نے مرکزی سیکرٹریٹ میں نیئربخاری سے ملاقات کی ۔ پی پی کے رہنمائوں نے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جماعت مزید مستحکم ہوگی ۔

 

 

