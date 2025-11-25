صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیماری کی تشخیص کیلئے مناسب ٹیسٹنگ دستاب نہیں ،ڈی جی ہیلتھ

  • اسلام آباد
بیماری کی تشخیص کیلئے مناسب ٹیسٹنگ دستاب نہیں ،ڈی جی ہیلتھ

غیر ضروری اینٹی بائیوٹک کی روک تھام،ایکشن پلان پر عمل درآمد ضروری ،ڈاکٹر عائشہ

اسلام آباد ( ایس ایم زمان ) ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ وزارت قومی صحت ڈاکٹر عائشہ نے کہا ہے غیر ضروری اینٹی بائیوٹک ادویات کی روک تھام اور ایکشن پلان پر عمل درآمد اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے ،ان خیالات کااظہار انہوں نے دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، ڈ ی جی نے وزارت نے اسلا م آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی اور صوبائی حکومتوں کو اینٹی بائیوٹک کے غیر ضروری فروخت اور غیر ضروری استعمال روکنے کے لئے مراسلہ لکھا ہے ، انہوں نے کہا کہ وزارت قومی صحت دوسرا نیشنل ایکشن پلان تیار کر رہی ہے ، جس کے لیے تمام فریقین سے مشاورت کی جا رہی ہے ، انہوں نے کہا کہ بیماری کی درست و صحیح تشخیص کے مناسب و درست ٹیسٹنگ دستاب نہیں ہیں، قومی ادارہ صحت سمیت ہسپتالوں کی لیبارٹریز کو ٹیسٹنگ کا معیار بڑھانا ہو گا، ڈائریکٹر جنرل ہونے کے باوجود ایک مریض کی درست تشخیص کے لیے ٹیسٹ کروانے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو عام شہری کی کیا صورت حال ہو گی۔ 

 

