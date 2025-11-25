صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی میں ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والے نیٹ ورک کا اہم سرغنہ گرفتار

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے راولپنڈی میں ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والے بڑے نیٹ ورک کے اہم سرغنہ کو گرفتار کرلیا، جبکہ کارروائی کے دوران 15 ہزار لٹر سے زائد خشک پاوڈر اور نمک کے ذریعے تیار کیا گیا جعلی دودھ موقع پر ہی تلف کردیا گیا۔ راجہ ظفر الحق روڈ پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران دودھ سپلائی کرنے والا ٹینکر پکڑ لیا جو شہر کے مختلف مقامات پر ملاوٹی دودھ پہنچاتا تھا۔ ناقص دودھ کمیٹی چوک کے قریب واقع ایک ملک شاپ پر باقاعدگی سے سپلائی کیا جارہا تھا جسے فوراً سیل کرکے فریزر سمیت تمام سامان ضبط کرلیا گیا۔ دودھ کے نمونے لاہور لیبارٹری بھجوائے گئے جہاں ٹیسٹ رپورٹس میں ملاوٹ ثابت ہونے پر فوری قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ متعلقہ افراد کے خلاف تھانہ وارث خان میں  مقدمہ درج کرلیا گیا ہے جبکہ مزید معاون ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے ۔ 

 

