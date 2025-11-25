آر ڈی اے کا آپریشن ،تجاوزات ،غیر قانونی تعمیرات مسمار
ٹیپو روڈ، موہن پورہ، اصغر مال اور سید پور ہاؤسنگ سکیم میں آپریشن کیا گیا
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)آرڈی اے نے ٹیپو روڈ، موہن پورہ، اصغر مال سکیم اور سید پور ہاؤسنگ سکیم میں تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے آپریشنز کئے ۔ ٹیپو روڈ کے دونوں جانب ہوٹلوں، دکانوں اور سکولوں کے سامنے موجود غیر قانونی تجاوزات بشمول تندور ، شیڈز اور تھڑے منہدم کر دیئے ۔ موہن پورہ میں غیر قانونی تعمیر شدہ مارکیٹ، اصغر مال سکیم میں نجی سکول اور نجی کالج، اور سید پور ہاؤسنگ سکیم میں فاطمہ ڈسٹری بیوٹر میڈیسن اور ایک گودام سر بمہر کر دیا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اخلاقی ذمہ داری ادا کریں، اتھارٹی کے ساتھ تعاون کریں اور مستقبل کے نقصانات سے بچنے کے لیے خود رضاکارانہ طور پر تجاوزات ہٹائیں۔