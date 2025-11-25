2کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں،پارلیمانی سیکرٹری تعلیم
صورتحال تشویش ناک ،قابو پانے لئے حکومت عملی اقدامات اٹھا رہی ،فرح ناز
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت فرح ناز اکبر نے کہا ہے کہ ملک میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں، اس تشویشناک صورتحال پر قابو پانے لئے حکومت عملی اقدامات اٹھا رہی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور کمپیریٹیو ایجوکیشن سوسائٹی آف ایشیا (CESA) کے باہمی تعاون سے 14ویں دو سالہ بین الاقوامی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کو تعلیمی دھارے میں لانے کے لئے حکومت مادری زبانوں میں نصاب بنانے اور مہیا کرنے کے لئے کوشاں ہے تاکہ جن بچوں کو اردو اور انگلش میں تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہیں ان کا رجحان بڑھے ۔