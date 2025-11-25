صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں جاری منصوبو ں بارے اجلاس ،پیشرفت کا جائزہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں جاری منصوبو ں بارے اجلاس ،پیشرفت کا جائزہ

آسان خدمت مرکز ،ٹی چوک انٹرچینج، شاہین چوک انڈر پاس پر کام تیزی سے جاری تمام منصوبوں کی معیار کے مطابق بر وقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے ،چیئرمین سی ڈی اے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ۔اجلاس میں اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی۔ آسان خدمت مرکز منصوبے کے تعمیراتی کاموں میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اس منصوبے کی تکمیل کو یقینی بنانے کیلئے تیزی سے کام جاری ہے ۔ منصوبے کے 65 فیصد سے زائد ترقیاتی کاموں کو مکمل کرلیا گیا ہے اور منصوبے کو جلد مکمل کرکے شہریوں کیلئے کھول دیا جائے گا۔

چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ آسان خدمت مرکز منصوبے پر کام کی جلد تکمیل کے ساتھ اعلیٰ معیار کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے ۔ متعلقہ افسران نے چیئرمین سی ڈی اے کو ٹی چوک فلائی اوور منصوبے اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبے میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹی چوک انٹرچینج کا تقریباً 80 فیصد کام مکمل ہوچکا ہے ۔ جبکہ شاہین چوک انڈر پاس منصوبے پر گرڈر لانچنگ کا عمل شروع ہوچکا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گاڑیوں اور موٹرسائیکل کی نمبر پلیٹس ٹھیک کرانے کیلئے 5 دسمبر تک مہلت

کمشنر سے قازق سفیر کی ملاقات ، تعاون بڑھانے پراتفاق

گورنر کی ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز جیتنے پر مبارکباد

موٹر سائیکل سواروں کیلئے نئی شرط عائد

ڈپٹی میئر کا گوہر گرین سٹی کے سامنے سڑک بنانے کا اعلان

ایڈیشنل آئی جی کے خلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس