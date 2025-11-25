اسلام آباد میں جاری منصوبو ں بارے اجلاس ،پیشرفت کا جائزہ
آسان خدمت مرکز ،ٹی چوک انٹرچینج، شاہین چوک انڈر پاس پر کام تیزی سے جاری تمام منصوبوں کی معیار کے مطابق بر وقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے ،چیئرمین سی ڈی اے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ۔اجلاس میں اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی۔ آسان خدمت مرکز منصوبے کے تعمیراتی کاموں میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اس منصوبے کی تکمیل کو یقینی بنانے کیلئے تیزی سے کام جاری ہے ۔ منصوبے کے 65 فیصد سے زائد ترقیاتی کاموں کو مکمل کرلیا گیا ہے اور منصوبے کو جلد مکمل کرکے شہریوں کیلئے کھول دیا جائے گا۔
چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ آسان خدمت مرکز منصوبے پر کام کی جلد تکمیل کے ساتھ اعلیٰ معیار کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے ۔ متعلقہ افسران نے چیئرمین سی ڈی اے کو ٹی چوک فلائی اوور منصوبے اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبے میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹی چوک انٹرچینج کا تقریباً 80 فیصد کام مکمل ہوچکا ہے ۔ جبکہ شاہین چوک انڈر پاس منصوبے پر گرڈر لانچنگ کا عمل شروع ہوچکا ہے ۔