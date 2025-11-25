صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی حادثات سے انسانی جان کو محفوظ رکھنا اولین ترجیح ،آئیسکو چیف

  • اسلام آباد
بجلی حادثات سے انسانی جان کو محفوظ رکھنا اولین ترجیح ،آئیسکو چیف

اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) چیف ایگزیکٹو آئیسکوانجینئر چودھر ی خالد محمود نے کہا ہے کہ بجلی حادثات کے تدارک اور انسانی جان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔۔۔

آئیسکو ریجن میں گھروں کے قریب سے گزرنے والی بجلی کی تاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے ، بجلی کے ٹیرھے یا کمزور پولز کی تبدیلی، کمزور کنڈیکٹرز کی مرمت و اپ گریڈیشن اور لٹکتی تاروں کو درست کرنے جیسے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ مہم کے دوران10ہزار274بجلی کے خطرناک پوائنٹس کو محفوظ بنایا گیا ہے اوران ورکس پر آنے والے 2ارب15کروڑ 39لاکھ سے زائد کے اخراجات آئیسکو نے خود برداشت کیے ہیں ۔

 

