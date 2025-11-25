بجلی حادثات سے انسانی جان کو محفوظ رکھنا اولین ترجیح ،آئیسکو چیف
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) چیف ایگزیکٹو آئیسکوانجینئر چودھر ی خالد محمود نے کہا ہے کہ بجلی حادثات کے تدارک اور انسانی جان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔۔۔
آئیسکو ریجن میں گھروں کے قریب سے گزرنے والی بجلی کی تاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے ، بجلی کے ٹیرھے یا کمزور پولز کی تبدیلی، کمزور کنڈیکٹرز کی مرمت و اپ گریڈیشن اور لٹکتی تاروں کو درست کرنے جیسے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ مہم کے دوران10ہزار274بجلی کے خطرناک پوائنٹس کو محفوظ بنایا گیا ہے اوران ورکس پر آنے والے 2ارب15کروڑ 39لاکھ سے زائد کے اخراجات آئیسکو نے خود برداشت کیے ہیں ۔