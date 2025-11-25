صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول، ٹریننگ کالج شیخوپورہ فاتح

  • اسلام آباد
موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول، ٹریننگ کالج شیخوپورہ فاتح

آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر نے کہا ہے کہ شہدا ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور آئندہ کسی بھی مخصوص مقام یا بلڈنگ کا افتتاح شہداء کی فیملی سے کروایا جائے گا ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے آل پاکستان موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ کی ضمانت ہے ۔ کھیلیں انسانی ذہن کو مثبت سمت متعین کرنے اورکسی بھی فورس کو مستعد رکھنے میں کلیدی کردار کی حامل ہوتی ہیں۔ موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول میں ٹریننگ کالج شیخوپورہ تیسری بار سپورٹس چیمپئن بنا۔ ٹریننگ کالج کرکٹ، رسہ کشی، ٹیبل ٹینس (میل)، ٹیبل ٹینس (فی میل)، 2000 رننگ ریس (میل)، 400 میٹر ریس (فی میل) میں ٹریننگ کالج فاتح رہا۔مہمان خصوصی آئی جی نے جیتنے والی ٹیموں کو انعامات سے نوازا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صعنتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشر ویسلز کی ازسر نو جامع انسپکشن کا فیصلہ

اسلامیہ گریجوایٹ کالج میں انسدادِ منشیات آگاہی سیمینار کا انعقاد

پنک اور بلیووین سروسز عوام کیلئے بہترین سہولت:سی ٹی او

ستھرا پنجاب :ناقص کارکردگی پر چک جھمرہ کے کنٹریکٹر کا ٹھیکہ منسوخ

ایف ڈی اے کے پلاٹس کی کل نیلامی ، 6رکنی کمیٹی تشکیل

واسا کی انسداد ڈینگی آگاہی مہم، سکول کے طلباء میں پمفلٹس تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس