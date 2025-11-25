موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول، ٹریننگ کالج شیخوپورہ فاتح
آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر نے کہا ہے کہ شہدا ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور آئندہ کسی بھی مخصوص مقام یا بلڈنگ کا افتتاح شہداء کی فیملی سے کروایا جائے گا ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے آل پاکستان موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ کی ضمانت ہے ۔ کھیلیں انسانی ذہن کو مثبت سمت متعین کرنے اورکسی بھی فورس کو مستعد رکھنے میں کلیدی کردار کی حامل ہوتی ہیں۔ موٹروے پولیس سپورٹس فیسٹیول میں ٹریننگ کالج شیخوپورہ تیسری بار سپورٹس چیمپئن بنا۔ ٹریننگ کالج کرکٹ، رسہ کشی، ٹیبل ٹینس (میل)، ٹیبل ٹینس (فی میل)، 2000 رننگ ریس (میل)، 400 میٹر ریس (فی میل) میں ٹریننگ کالج فاتح رہا۔مہمان خصوصی آئی جی نے جیتنے والی ٹیموں کو انعامات سے نوازا۔