سی پی او کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر موقع پر احکامات

  • اسلام آباد
شہریوں کے مسائل سنے ،میرٹ اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بنانے کی ہدایت

راولپنڈی ( خبر نگار) سی پی او سید خالد ہمدانی کی تھانہ سول لائنز اور تھانہ صدر بیرونی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، سول سوسائٹی، شہریوں سمیت وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت کی، شہریوں کے مسائل سنے اور انکے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کئے ،سی پی او کا کہنا تھا کہ تھانہ میں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوئے انکے مسائل کا فوری حل یقینی بنایا جائے ،سروس ڈیلیوری، میرٹ اور قانون کی بالا دستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

 

