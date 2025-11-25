وزیر صحت کا انقرہ بلکینٹ سٹی ہسپتال کا دورہ ،بریفنگ
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال نے انقرہ بلکینٹ سٹی ہسپتال کا دورہ کیا ، مختلف ممالک کے وزرائے صحت اور نمائندے بھی ہمراہ تھے۔۔۔
دورہ 11ویں ترک میڈیکل ورلڈ کانگریس کے موقع پر منعقد ہوا ہے ,مصطفی کمال پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، دورے کے دوران وزیرِ صحت اور دیگر وفود کو ہسپتال کے فنکشنز جدید طبی سہولیات بارے بریفنگ دی ،وفد کو ہسپتال کے اہم طبی محکموں اور خصوصی یونٹس کا دورہ بھی کرایا گیا ۔ ادھر مصطفی کمال نے انقرہ میں گزشتہ روز صدر ترک ہلالِ احمر ریڈ کریسنٹ سے ملاقات کی ہے ، ملاقات میں صحت اور انسانی بہبود کے اہم شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔