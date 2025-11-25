انجینئرنگ کونسل کے زیر اہتمام پیشہ ورانہ اخلاقیات پر انٹرایکٹو ورکشاپ
اسلام آباد (دنیار پورٹ )پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین انجینئر وسیم نذیر نے گلگت بلتستان کا تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری دورہ کیا۔۔۔
اور قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ، گلگت میں پیشہ ورانہ اخلاقیات اور انجینئرنگ پریکٹس میں احتساب کے موضوع پر انٹرایکٹو ورکشاپ کی صدارت کی۔ ورکشاپ میں گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں انجینئرز، نوجوان پیشہ ور، فری لانسرز اور انجینئرنگ ماہرین نے شرکت کی ۔ آخر میں پلانٹیشن ڈرائیو 2025 (گلگت بلتستان ریجن) کی ایوارڈ تقسیم تقریب ہوئی ، انجینئر غلام نصیر، انتصارالحق، عبدالحکیم، آفاق احمد اور آصف اللہ کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات پیش کئے گئے ۔