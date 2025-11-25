ایف بی آر کا نجی ہوٹل میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد
اسلام آباد (دنیار پورٹ )چیئرمین ایف بی آر کی ہدایت پر اور ممبر ٹیکس پیئرز سروسز ونگ کی زیر نگرانی ایف بی آر نے اپنی جاری ٹیکس آگاہی آؤٹ ریچ مہم کے تحت اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے طریقہ کار پر آگاہی سیشن منعقد کیا۔
قیادت سیکرٹری ٹیکس ایجوکیشن اینڈ فیسیلیٹیشن محمد مطیع الرحمان نے کی۔ ان کے ہمراہ سیکنڈ سیکرٹری ٹیکس فیسیلیٹیشن عبدالرحمٰن اور ٹی پی ایس ونگ کے دیگر سٹاف بھی شامل تھے۔ سیشن میں ہوٹل کی سینئر انتظامیہ،ڈائریکٹر فنانس اور دیگر شعبہ جات کے سربراہان شامل تھے ۔ سیشن میں کراچی سے ہوٹل کے عملے نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔