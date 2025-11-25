صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر کا نجی ہوٹل میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

  • اسلام آباد
ایف بی آر کا نجی ہوٹل میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

اسلام آباد (دنیار پورٹ )چیئرمین ایف بی آر کی ہدایت پر اور ممبر ٹیکس پیئرز سروسز ونگ کی زیر نگرانی ایف بی آر نے اپنی جاری ٹیکس آگاہی آؤٹ ریچ مہم کے تحت اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے طریقہ کار پر آگاہی سیشن منعقد کیا۔

قیادت سیکرٹری ٹیکس ایجوکیشن اینڈ فیسیلیٹیشن محمد مطیع الرحمان نے کی۔ ان کے ہمراہ سیکنڈ سیکرٹری ٹیکس فیسیلیٹیشن عبدالرحمٰن اور ٹی پی ایس ونگ کے دیگر سٹاف بھی شامل تھے۔ سیشن میں ہوٹل کی سینئر انتظامیہ،ڈائریکٹر فنانس اور دیگر شعبہ جات کے سربراہان شامل تھے ۔ سیشن میں کراچی سے ہوٹل کے عملے نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

میونسپل کارپوریشن کے تجاوزات کیخلاف آپریشنز، دکانداروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے الزامات

شہر کی ترقی، خو بصورتی کیلئے اقدامات کا آغاز کر دیا : کمشنر

ڈپٹی کمشنر نے سرکاری اداروں اور سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا

صو بائی وزیر بلدیات نے پسرور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا

بغیر نمبر پلیٹ چنگ چی رکشے بند کیے جائیں گے :صبا اصغر

راہوالی : مسلم لیگ ن کے رہنماؤں کی بلال فاروق تارڑ کو بلامقابلہ کامیابی پر مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس