شہریوں کو لوٹنے والے منظم گروہ کے 3ارکان گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھانہ کھنہ پولیس نے شہریوں کو لوٹنے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب سابقہ ریکارڈ یافتہ منظم گروہ کے 3ارکان کو گرفتار کر لیا۔
گرفتار ملزمان کے قبضہ سے قیمتی موبائل فون اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عمر خان، امان شاہد اور حمزہ علی کے ناموں سے ہوئی ہے۔، ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہیں، گرفتار ملزمان نے تھانہ کھنہ اور ملحقہ علاقوں سے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔