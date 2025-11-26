صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال یونیورسٹی، چوتھی سالانہ 2روزہ بین الاقوامی عربی کانفرنس شروع

  • اسلام آباد
علامہ اقبال یونیورسٹی، چوتھی سالانہ 2روزہ بین الاقوامی عربی کانفرنس شروع

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے زیرِاہتمام چوتھی سالانہ دو روزہ بین الاقوامی عربی کانفرنس بعنوان اندلسی ادب عرب و مغرب کے مابین تہذیبی و فنی روابط اور اثرات کا آغاز ہو گیا ہے۔

 کانفرنس میں اردن، الجزائر، عُمان، عراق، مراکش اور مصر سمیت متعدد عرب ممالک سے نامور اساتذہ، محققین اور ماہرینِ ادب شرکت کر رہے ہیں۔ سینیٹر نور الحق قادری، سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور افتتاحی سیشن کے مہمان خصوصی تھے جبکہ وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے تقریب کی صدارت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر