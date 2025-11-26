علامہ اقبال یونیورسٹی، چوتھی سالانہ 2روزہ بین الاقوامی عربی کانفرنس شروع
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے زیرِاہتمام چوتھی سالانہ دو روزہ بین الاقوامی عربی کانفرنس بعنوان اندلسی ادب عرب و مغرب کے مابین تہذیبی و فنی روابط اور اثرات کا آغاز ہو گیا ہے۔
کانفرنس میں اردن، الجزائر، عُمان، عراق، مراکش اور مصر سمیت متعدد عرب ممالک سے نامور اساتذہ، محققین اور ماہرینِ ادب شرکت کر رہے ہیں۔ سینیٹر نور الحق قادری، سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور افتتاحی سیشن کے مہمان خصوصی تھے جبکہ وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے تقریب کی صدارت کی۔