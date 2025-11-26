اسلام آباد، ڈینگی کنٹرول، 24گھنٹے میں ایک بھی کیس نہیں ہوا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کیسز صفر پر آگئے، ڈینگی کے ممکنہ پھیلائوکو روکنے کیلئے شہر کے 1,025مقامات پر فوگنگ کارروائیاں کی گئیں۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران شہر بھر میں مجموعی طور پر 25,019مقامات کی فیلڈ انسپیکشن مکمل کی گئی، رورل اور اربن ایریاز میں ڈینگی کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا، مختلف ہسپتالوں میں زیرِعلاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر صرف 4رہ گئی، کمرشل ہاٹ سپاٹس میں 31مقامات پر مثبت لاروا رپورٹ، جبکہ اوپن مقامات پر کہیں بھی پازیٹیو لاروا نہیں ملا، سرویلینس کے دوران نیگیٹو لاروا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ انسدادِ ڈینگی ٹیمز کی جانب سے 175گھروں اور عوامی مقامات پر سپرے کیا گیا۔