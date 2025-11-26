معیار اور محفوظ سفر پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا،وزیر مواصلات
علیم خان کا اسلام آباد،مری ایکسپریس وے کا دورہ،کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے گزشتہ روز اسلام آباد، مری ایکسپریس وے کا دورہ کیا، تزئین و آرائش، بہتری اور بحالی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ ایکسپریس وے پر قائم ریسٹ ایریاز کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کیں تاکہ مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کی جاسکیں۔ وفاقی وزیر نے سیکرٹری مواصلات کو ہدایت کی کہ وہ خود ان کاموں کی نگرانی کریں تاکہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے باقی ماندہ کاموں کو جلد مکمل کرنے اور بعض امور کو حتمی شکل دینے کی بھی ہدایت کی۔ این ایچ اے حکام نے وفاقی وزیر کو منصوبے پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔