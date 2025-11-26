دھواں چھوڑنے والی 23گاڑیوں کے چالان، 9تھانے بند
ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی مختلف مقامات پر ناکہ بندی،63گاڑیوں کی انسپکشن
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں بہتر ائیر کوالٹی انڈیکس برقرار رکھنے کیلئے اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈائون کا آغاز کر دیا، چوبیس گھنٹوں کے دوران 63گاڑیوں کی انسپکشن کی گئی، 23کا چالان 9گاڑیاں تھانے منتقل کر دی گئیں۔ اتھارٹی کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر ناکہ بندی بھی کی گئی ہے، چیئرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی عرفان میمن کے مطابق ڈرائیورز کیلئے وہیکلولر ایمیشن کلئیرنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے، انہوں نے اتھارٹی کو یومیہ رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو کسی صورت شہر میں چلنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔