تفتیشی عمل میں تیزی، شفافیت، میرٹ کو یقینی بنایا جائے،آر پی او
آر اے بازار، ویسٹریج، کینٹ، نصیرآباد اور ریس کورس کا دورہ، ریکارڈ کا جائزہ لیا
راولپنڈی (خبرنگار) ریجنل پولیس آفیسر سرفراز الپا کا تھانہ آر اے بازار، ویسٹریج، کینٹ، نصیرآباد اور ریس کورس کا دورہ، ریکارڈ، کرائم مینجمنٹ، انویسٹی گیشن سسٹمز، صفائی ستھرائی اور عوامی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سنگین نوعیت کے مقدمات کی تفتیش اور ان پر ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے متعلقہ افسران سے جامع بریفنگ بھی حاصل کی۔ آر پی او نے تفتیشی عمل میں تیزی، شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کی سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سنگین مقدمات پر پیش رفت میں کسی قسم کی تاخیر یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے انویسٹی گیشن افسران کو جدید خطوط پر تفتیش مکمل کرنے، ہر مرحلے کی بروقت رپورٹنگ اور کیسز کی روزانہ بنیادوں پر اپ ڈیٹ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔