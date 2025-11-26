صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تفتیشی عمل میں تیزی، شفافیت، میرٹ کو یقینی بنایا جائے،آر پی او

  • اسلام آباد
تفتیشی عمل میں تیزی، شفافیت، میرٹ کو یقینی بنایا جائے،آر پی او

آر اے بازار، ویسٹریج، کینٹ، نصیرآباد اور ریس کورس کا دورہ، ریکارڈ کا جائزہ لیا

راولپنڈی (خبرنگار) ریجنل پولیس آفیسر سرفراز الپا کا تھانہ آر اے بازار، ویسٹریج، کینٹ، نصیرآباد اور ریس کورس کا دورہ، ریکارڈ، کرائم مینجمنٹ، انویسٹی گیشن سسٹمز، صفائی ستھرائی اور عوامی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سنگین نوعیت کے مقدمات کی تفتیش اور ان پر ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے متعلقہ افسران سے جامع بریفنگ بھی حاصل کی۔ آر پی او نے تفتیشی عمل میں تیزی، شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کی سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سنگین مقدمات پر پیش رفت میں کسی قسم کی تاخیر یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے انویسٹی گیشن افسران کو جدید خطوط پر تفتیش مکمل کرنے، ہر مرحلے کی بروقت رپورٹنگ اور کیسز کی روزانہ بنیادوں پر اپ ڈیٹ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والا گرفتار

گجرات : 20 پیٹی انڈے چوری

نوجوان گر کر شدید زخمی

بو گس چیک دینے والے پر مقدمہ

غیر قانونی ری فلنگ پر کارروا ئی

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر