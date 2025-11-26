صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل کے حل میں مدد ملے گی،رندھاوا

  • اسلام آباد
چیئرمین سی ڈی اے سے چیئرمین سپارکو کی ملاقات،ڈرون ٹیکنالوجی پر گفتگو

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا سے چیئرمین سپارکو یوسف خان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں جدید سیٹلا ئٹ امیجز، ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال، اور تعلیمی اشتراک سمیت متعدد کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی نے کہا کہ سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز کی بدولت مختلف سیکٹرز میں اراضی کے مسائل کو حل کرنے سمیت غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے بروقت خاتمے کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ سیکٹورل اور نان سیکٹورل علاقوں میں شہری منصوبہ بندی زیادہ بہتر انداز میں ممکن ہوگی۔ سپارکو کے اس تعاون سے اسلام آباد کی ترقی اور شہری منصوبہ بندی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ ملاقات میں سپارکو نے سی ڈی اے کیلئے ایک جدید لیب قائم کرنے کے حوالے سے اپنے بھرپور تکنیکی معاونت کا یقین دلایا۔ ملاقات میں سی ڈی اے سکول اور سپارکو کے مابین تعلیمی اشتراک بڑھانے کے حوالے سے ایم او یو کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین سپارکو محمد یوسف خان نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کیلئے سی ڈی اے کیساتھ بھرپور تعاون کیلئے ہمہ وقت تیار ہیں۔ 

